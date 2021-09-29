受美股重挫影響，台股今(29日)早盤一度跌逾300點，但散裝航運族群受波羅的海乾散裝綜合指數(BDI指數)漲逾5%激勵，包括新興、裕民、中航、台航、慧洋-KY、四維航等都逆勢走揚，新興早盤衝高至38.35元，漲幅逾8%，分析師也表示，散裝航運與貨櫃航運將分道揚鑣。

BDI指數28日飆漲5.19%，達4962點，創近13年新高，領漲的海岬型船舶漲幅更是驚人，BCI指數上漲9.5%，達8322點，BCI日租金也大漲5983美元至69013美元。

雖然大盤重挫，散裝航運族群看好未來營運將持續成長，今日股價逆勢走揚，新興早盤股價飆漲逾8%，帶動裕民、中航、台航、慧洋-KY、四維航一票散裝輪股都走揚，而長榮、陽明、萬海等貨櫃航運股價則持續弱勢，都有1%以上的跌幅。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，航運族群目前仍偏向整理，但散裝與貨櫃將分道揚鑣，由於大宗商品價格上漲，例如煤價飆漲，BDI指數創13年新高，讓散裝航運股表現亮眼，尤其大陸的招商輪船、寧波海運前一天股價都漲逾5%，相對地，中遠海控等貨櫃輪股價走勢就不如散裝輪而呈現下跌，台股方面，貨櫃航運族群也可能走持續整理的走勢，但散裝航運族群就不見得會跟著跌。

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