2.5萬份高中生學習歷程檔案被遺失，教育部次長劉孟奇今天表示，比對程式昨天已經完成及上線，教育部通知各級學校轉知學生，將原來的檔案再上傳。他認為，這起事件給教育部一個重要教訓，要標準作業流程及備份機制，以避免出錯。

學生遺失的資料分為三個方面，包括：一、經認證的課程學習成果；二、未經認證的課程學習成果及無須認證的多元表現；三、學生被遺失的檔案，自己又沒有留備份。

如果是第一類，將提供上傳比對平台，由學生上傳檔案，不須再經老師重新認證；若是第二類，則學生可依原程序，在學校平台重新上傳；最嚴重的是第三類，學生自己都沒有留備份時，將由教師輔導學生依原資料重製，教育部將補助教師鍾點費。

劉孟奇今天到立法院教育文化委員會參加「111學年度分科測驗成績採級分制之探討」公聽會前受訪指出，比對程式已經在昨天完成，學生可將原來的檔案經過比對後上傳。

這次失誤造成各界對於學習歷程檔案制度的質疑，教育部如何重建公信力？劉孟奇說，恢復學習歷程檔案制度的公信力，教育部責無旁貸。現在還是學生上傳學習檔案時間，還可以及時補教，如果發生在不是上傳時間，那影響就會更明顯。

劉孟奇說，這起事件對教育部是一個重大教訓，教育部會吸收教訓，標準化作業流程及備份機制，以避免再發生類似狀況。目前最重要的是維持學生權益，之後才會追究相關人員或承辦單位的疏失。