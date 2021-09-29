｢佛媛」後再現｢病媛」：身患重病帶妝住院，過幾天便稱痊癒。（環球時報）

大陸《環球時報》29日報導，繼「佛媛」之後，網上還出現了一批「病媛」，「病媛」總是在社交平台上，聲稱自己患甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑鬱症。

報導稱，「病媛」們會先發一些配著自己帶妝的精緻住院圖片的文字，介紹自己患有某種疾病；再過幾天又稱「已經痊癒」，開始分享自己的術後恢復心得。在此過程中，病媛會向網友們介紹疤痕修復貼、保健品等產品，並稱自己親自使用過，效果很好。

報導指出，在某紅書上發現，網紅們穿著病號服，化著精緻的妝容，神色甜美在醫院的病床上躺著。下方的介紹則聲稱，自己患癌症、抑鬱症等疾病。

在某書上，一位網紅稱，自己做了甲狀腺手術，切除了脖子上的腫塊，術後脖子上有明顯傷疤。之後，這名網紅向網友分享了自己的祛疤經驗，並推薦某品牌的疤痕貼、手術貼和疤痕凝膠。並稱，堅持使用可像她一樣，使疤痕消失。

報導表示，點開上述網紅的主頁後發現，此前，該網紅還分享過自己剖腹產後去除疤痕的經驗，介紹的也是上述品牌的產品。還有一位「網紅」稱，自己先做了乳腺結節手術，之後又做了甲狀腺癌手術。之後，分享了自己術後恢復期，服用的某保健產品，並在介紹中稱，「該產品可有效抗癌」。

報導注意到，在這些網紅的「生病住院期間」，不少留言的網友向罹患疾病的網紅表達了同情，並祝願其盡早康復。針對上述現象，北京市某三甲醫院的醫生指出，一般情況下，患者在公立醫院住院是不讓帶複雜化妝品的，最多就是洗面乳或者肥皂。

醫生表示「醫學是一門神聖的學科，醫院是救死扶傷的場所。這些人為了博關注、引流、漲粉、帶貨，聲稱自己身患重病，在醫院裡化妝擺拍，既是對醫學、醫院的褻瀆，更是對承受病痛折磨患者們的不尊重。向消費者或病友們推薦某些未經權威機構認證過的產品，更是涉嫌虛假宣傳。」