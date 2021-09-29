英國一名知名舞者日前在社群軟體上分享3段影片，只見鍋子裡有一團泥狀物，隨後他將鐵鍋放在爐子上加熱，期間還倒入一些威士忌，起初以為他在烹煮料理，但這一鍋其實是他已故母親的骨灰。

根據《太陽報》報導，舞者史賓斯（Louie Spence）2010年參加真人實境秀《鳳梨舞蹈工作室》（Pineapple Dance Studios）一舉成名，當時他還在節目中展現與媽媽帕特（Pat）的好感情，直到2013年帕特因病去世，史賓斯還退出一齣舞台劇的製作，可看出他面對母親的過世非常難過。

史賓斯近日在IG分享影片，只見他在爐子上加熱一鍋「肉色泥狀物」，旁邊則放著母親帕特的骨灰罈，眾人才發現，鍋子裡的泥狀物就是帕特的骨灰，史賓斯則解釋，由於他最近打算搬家，因此將埋在花園的母親骨灰挖出，發現骨灰罈的密封蓋壞了，導致水滲了進來，骨灰因此受潮。

史賓斯接著說，為了弄乾媽媽的骨灰，因此採用加熱的方式，「我媽不愛游泳，因此絕不喜歡弄濕頭髮，她被火化時溫度超過1000度，我覺得她應該會沒事的，我還加了一小杯威士忌，她會喜歡的」，而他已加熱烘乾3天，如今骨灰也慢慢變回粉狀，待完全恢復後，他就會將骨灰重新裝進容器裡。

影片PO出後，馬上引發網友熱議，有些人認同史賓斯的做法，「你媽媽應該是很有趣的人，她看到可能還會笑出來」、「這方法太有趣了，你總是能想到解決困境的方法，我很感謝你，在我最艱難的一周，給我正面能量」，但也有人持反對意見，「這是我見過最噁心的事」、「我無法接受，這種行為很不尊重死者」。