美國晨間節目《The View》日前準備專訪副總統賀錦麗（Kamala Harris）時，兩名女性主持人竟突然收到病毒篩檢結果通知，當下就被導播請出場，引起現場一片騷動，但事後才發現竟是場烏龍。

美國知名晨間節目《The View》自1997年開播以來，已將近25年的歷史，而節目內容豐富多變，除了會討論政治新聞、娛樂話題外，還會專訪政治名人及大明星，深受觀眾喜愛，也是她們歷久不衰的原因。但在本月24日的節目中，主持人珊妮霍斯汀（Sunny Hostin）與客座主持人安娜納瓦羅（Ana Navarro），準備訪問美國副總統賀錦麗時，卻收到導播傳來的「請妳們兩位離開攝影棚」的指令，讓現場觀眾及其他兩名女性主持人一頭霧水。

其中一名主持人佐伊貝赫爾（Joy Behar），雖不知道到底發生什麼事，但為了安撫現場觀眾的情緒只好用跳舞來化解尷尬，但事後她才知道原來離開的兩位主持人雖都打了疫苗，卻還是收到陽性確診通知，為了保護其他人的健康只好請她們先離開，並請現場觀眾戴上口罩，副總統賀錦麗則是被安排到另一個獨立的空間進行遠端視訊專訪。

但珊妮霍斯汀及安娜納瓦羅後來又去反覆檢測，都呈現陰性，證實先前所測結果是「偽陽性」，因此兩人在27日重返攝影棚錄影，也不需再隔離，化解這場危機。

BREAKING: Sunny and Ana have been asked to leave the ABC studio because they tested positive for COVID.#TheView pic.twitter.com/DMIYrjHjid — The Chat (@LiveOnTheChat) September 24 2021