基本工資審議委員會將在10月8日召開，立委賴惠員今天表示，經濟成長率有望突破6％，外傳基本工資可能會在2萬4000元至2萬6000元之間討論；勞動部部長許銘春表示，近期與委員交換調整意見，對調漲有共識也有期待，但調幅要看企業營運、勞動市場情況，也會準備如CPI、GDP讓委員參考後再決定調幅，一定要透過合議制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法。許銘春指出，最近陸續與委員交換調整意見，對調漲有共識也有期待，但調幅要看企業營運、勞動市場情況也會準備如CPI、GDP讓委員參考後再決定調幅，一定要透過合議制，「支持調漲，往好的合理的調幅決定」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法。（林良齊攝）

立委徐志榮提及，如果把基本工資調整太高的話，可能會有更多公司關門，恐怕會造成更多失業人口，目前立法院有5個版本的最低工資法，應把最低工資法通過後有所遵循。