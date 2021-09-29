今天在大聯盟場上洋基以7：2擊退藍鳥，拿下雙方系列賽首場勝利，目前已斬獲7連勝，加上今日紅襪敗給金鶯，他們以90勝67敗穩坐外卡第一位置，紅襪是88勝69敗，藍鳥87勝70敗，洋基若能在接下來的比賽繼續贏球，進軍季後賽機會濃厚，近10戰他們拿下8勝2敗，狀況火燙。

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這場洋基派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，不過他只投了2.1局就退場，總計被敲1安失1分，接著洋基使用投手車輪戰，第二名投手金恩(Michael King)投2.2局又失1分，好在接下來四位投手都穩住局面，總計投4局無失分，完全沒被擊出安打，最後幫助金恩拿下勝投。

藍鳥則派出韓國巨投柳賢振先發，但他今天狀況不佳，僅投4.1局被敲6安打失3分，其中包含一支全壘打，最後吞下本季第10敗，自責分率是4.39。這場比賽藍鳥全場僅擊出3支安打，在1、4局各拿1分，打線完全熄火，反倒洋基大開殺戒，敲出11安包含3轟，徹底打垮對手。

第3局賈吉(Aaron Judge)率先開轟，擊出右外野方向陽春炮，個人第37轟入手，今天他共計2打數2安打2分打點，跑回2分選到2保送，表現完美，目前打擊率.287相當火燙。第5局洋基再下2分，以3：2超前。第7局壘上有人「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)再秀3分炮，將比數拉開到6：2。

史坦頓近況火燙到不行，已連4戰開轟，近15戰60打數擊出20支安打、9支全壘打，貢獻23分打點，打擊率.333，也因此獲得美聯單周最佳球員，今天他再次證明身價，總計5打數2安打貢獻3分打點跑回1分，打擊率.278、攻擊指數.886，本場全壘打也是個人第35轟。

最後第9局洋基再給藍鳥沉重一擊，厄薛拉(Gio Urshela)補上一支陽春炮，比數來到7：2絕對領先，厄薛拉表現也相當不錯，總計4打數2安打貢獻1分打點，跑回2分，目前打擊率也保持在不錯的.267，今天洋基火力全開，先發打線只有賈羅(Joey Gallo)和賈登納(Brett Gardner)未敲出安打。