屏東發生一起患有思覺失調男子，因未戴口罩遭女店員提醒，一怒下強挖女店員雙眼的駭人聽聞案件，由於犯嫌多年來犯案累累，已造成居民恐慌，目前犯嫌落網後遭到強制就醫，但又突顯出精神障礙者犯案後，因法律漏洞恐重返社會的極大爭議。

相同的，近年來發生過的鐵路殺警案，桃園砍頭顱弒母案，都是精神障礙者犯罪後，在不完善的司法制度下，先獲判無罪，引起社會極大反感後又改判有罪的血淋淋教訓。

司法院去年12月28日提出修法，未來偵審期間法官可裁定「緊急」監護，「判決」監護後也不須定讞，可裁定先執行，落實社會安全網保障。司法院表示，將送行政院會銜，由立院審議。

法條內容包括，在偵查及審判程序中，被告如有精障可能，且具有危害、急迫性，法官可運用這項緊急處分，做適當處置。

以逆子弒母斷頭案為例，若立法院審查後順利完成修法，未來法官就算判無罪讓被告交保，檢察官也可提聲請，或由法官依職權裁定，先緊急監護。如果一二審判決監護，法官也可裁定先執行。

未來偵查中緊急監護審查程序，法官訊問時檢察官要到場陳述，且提出必要證據，被告及律師可請求法官給予適當答辯準備，須保障被告訴訟權；緊急監護原因及必要性消滅或不存在，應撤銷監護裁定。

另緊急監護後，法院審理判決時，如未宣告監護，原來的緊急監護 裁定就視為撤銷；判決監護開始執行時，緊急監護尚未執行完畢部分，免予繼續執行，2種監護累計執行期間不得超過法定最長時間5年。

司法院表示，未來法官可依據精神鑑定結果，裁定緊急監護或判決監護，被告可送醫療機構接受治療，或依照醫師建議，交由親人監管及固定時間前往門診治療。

修法內容為，在監護期間期滿後，檢察官可提出聲請，經法官許可，便可延長，每次延長3年以下，不限次數，但為顧及受處分人的權益及正當程序原則，必須9個月定期評估

但是，雷聲大雨點小，這項草案至今立院尚未審議，今年3月，行政院長蘇貞昌還承諾會責由法務部積極與司法院、立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序，但過了半年還是毫無動靜，如今又再發生案件，讓無辜民眾置身險境受到傷害，政府難道不用負責