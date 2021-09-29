警方制止、逮捕挖眼男。（林和生翻攝）

警方持警棍制止挖眼男。（林和生翻攝）

女店員雙眼受傷嚴重，仍在醫院治療。(摘自爆料公社)

屏東縣高樹鄉26日發生一起駭人聽聞的重傷害事件，一名在當地有多次傷害民眾前科的男子，壓制超商女店員痛毆，甚至徒手挖雙眼，造成女店員雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。超商監視影像曝光，民眾看完驚呼：太可怕了！

這起攻擊事件發生在26日上午近9時，從監視影像可發現，體型壯碩的男子，衝進櫃臺後將女店員抱住壓制，不停朝女店員狂戳猛挖，相當驚悚。

不少網友看完驚呼：「太可怕了！」、「怎麼這麼恐怖」、「簡直怵目驚心，天啊！」、「眼睛是全身最敏感最痛的地方..不難想像女店員當時被挖出來的痛苦...」、「第一次看了這麼想揍人的影片，真的無王法了，還能放出來」、「這真的是瘋子嗎，要是真的瘋子還知道要挑女生欺負」。

屏東警方表示，接獲報案後當場將男子壓制上銬後帶回派出所，潘女緊急送醫；該名男子是衛生局列管病患，目前在醫院強制治療中，請民眾切勿恐慌，後續將依法定程序依法偵辦。

不過當地居民氣憤表示，該男是慣犯，不久前才在早餐店拿刀割其他被害者脖子，可是僅僅關了幾個月又放出來，質疑「難道法律真的沒辦法制裁這種人嗎？」。

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