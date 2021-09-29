「毒品一試，後悔一世」。台中市警察局第四分局副分局長呂松林，昨日教師節親上警察廣播電台台中分台接受專訪擔任「反毒老師」，教導民眾新興毒品的知識及如何拒絕毒品的方式。呂松林說，不法份子常將所謂各種不同的新興毒品，包裝成類似一般咖啡包、奶茶包或糖果等包裝，欺騙青少年這些只是「只是會high的咖啡及茶」等話術，誘騙民眾吸食。

呂松林表示，毒品防制一直是警方最為重視的治安重點，人們常說「毒品一試，後悔一世」，就是因為毒品的成癮性非常高，只要試過就非常難以戒斷；除簡單介紹大家耳熟能詳的海洛因、安非他命等傳統毒品，更是將重點放在說明近期在青少年之間流行的「新興毒品」。

呂松林還針對時下最具爭議性的二級毒品「大麻」做詳細的解說，他除說明大麻對身體危害，更提醒民眾大麻雖在少數國家開放使用，但在我國仍然是明確定義為第二級毒品，沒有任何模糊空間；在國內相關法律修正及研究未臻完備前，嚴禁任何栽種、吸食、持有或從國外夾帶回國等違法行為，若警方查獲將依法送辦絕不寬貸。

呂松林還傳授如何拒絕毒品的心法，提供「三不一要」的心法口訣：「不隨意接受已開封或他人送的飲料」、「不吃來路不明或標榜「神奇效果」(特別是提神效果)的產品或藥品或飲料」、「不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等」、「要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內」。

警方並提醒家長，若發現家人朋友出現作息異常，連續多日未睡或連睡情形、聞到異常塑膠味或殘留粉末的吸食器、眼神空洞無神或情緒起伏大等症狀，應盡速撥打免付費24小時戒毒專線0800-770-885，與各地方毒品危害防制中心聯繫；或直接尋求警政機關(110)協助。

警方強調，若是在不知情狀況被下藥或食用到毒品，可自動向衛生福利部指定的醫療機構請求治療，依據毒品危害防制條例是不會移送法辦及留下前科。

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