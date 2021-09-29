（元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源。圖／陳碧芬）

台灣經濟在本土疫情干擾下，內需為主的非製造業表現不穩、產業復甦態樣分歧，元大寶華綜合經濟研究院29日仍宣布，上修2021年經濟成長率預測至6.00％，為該院歷年預測的最高值，第3、4季成長率分別為4.00％、3.80％，均高於上周央行公布的估值。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，今年來內外需嚴重失衡，台灣整體經濟被出口榮景所掩蓋，尤其是半導體榮景應會延續到2022年，輸出還是會很強，進而帶動民間投資，唯有疫情如果真正趨緩，內需才會回來。

由於2021年台灣經濟成長率已拉高到6％，元大寶華綜經院估測，2022年台灣經濟成長率為3.20％，並預測各季成長率分別為1.81％，3.62％，3.60%，3.7%，原則上呈現逐季走高。

元大寶華綜經院指出，國際經濟機構大多看好2021年全球經濟成長，並預測在高基期下，2022年有望延續佳績，惟當前全球景氣榮景「僅是復甦」，且各國總體經濟與產業復甦均呈現明顯的分歧現象，加以國際間的疫苗覆蓋率落差、疫情受控程度有別等問題，「全球經濟看似良好，卻是處於『失衡式擴張』狀態」，梁國源強調。