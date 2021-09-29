遠東SOGO忠孝館秋季和風節「秋の京都展」昨（28日）起至10月11日展開，匯集97家日本好物、27家初登場，較往年最高80家還多，家數創歷年新高，其中，來自京都的美食及職人工藝共有43家，涵蓋23家美食、20家工藝品。忠孝館店長李景銘表示，看好業績可突破3500萬元較去年3300萬元多，積極目標上看5000萬元，朝疫情發生前的2019年5100萬元水準看齊。

SOGO秋の京都展昨起至10月11日展開，吸引粉絲到訪。（SOGO提供）

這次京都展必逛重點，包括擁有800年歷史的名店「祇園辻利」抹茶系美味；與百年名店的「聖護院八ッ橋総本店」，超過330年的店齡，是國人訪京都必買好滋味；伴手禮名店「文之助茶屋」大人氣蕨餅，抹茶及黑糖口味老少咸宜；還有年產1200萬片的「鼓月」千壽仙貝；緊鄰清水寺的費南雪名店「普門庵」，如藝術品般的費南雪更是行家必買。此外，深受饕客喜愛的「鶴屋吉信」羊羹、「笹屋伊織」水羊羹、「京都北山MALEBRANCHE」茶之菓等，都是手刀必搶好物。

SOGO秋の京都展「祇園辻利」辻利之里抹茶捲心酥，21入，389元。（SOGO提供）

除了京都美食，日本各地的伴手禮也是重點，包括大人氣的「福砂屋」長崎蛋糕、福岡「如水庵」筑紫麻糬、大阪「いなば播七」的糰子，還有饕客必吃的玉子燒、廣島燒、拉麵及炸豬排蛋包炒麵等。活動期間可電話預約客製化服務（部分商品除外），單筆滿1000元提供無接觸結帳及安排快取配送服務，詳洽02-27765555分機1365。

SOGO秋の京都展京都「鼓月」公主千壽仙貝（焙茶），12片600元。（SOGO提供）

活動期間指定日期消費滿千元，送各式福神系好禮，包括不鏽鋼雙層杯、手提包、陶瓷兩用碗及壺杯組等等質感生活好物。此外，HAPPY GO卡友，單日於12F會館（含11F京都商品展販售處）累積消費滿2000元，有機會入住JR東日本大飯店台北 套房住宿一晚。

SOGO秋の京都展京都「普門庵」KyoFRANCE費南雪，8入，555元。（SOGO提供）

SOGO秋の京都展京都「北山MALEBRANCHE」茶之菓，3入250元、8入665元。（SOGO提供）

SOGO秋の京都展京都「高野屋貞広」半生菓子，任選12個500元。（SOGO提供）