厄瓜多警方今天表示，西部港市亞基爾（Guayaquil）一座監獄發生暴動，持有武器的囚犯相互攻擊，至少24名受刑人死亡，另有42人受傷。
當地警察指揮官布南諾（Fausto Buenano）透過圭亞斯省（Guayas）政府推特官方帳號，證實傷亡人數。
布南諾表示，警方在暴動最嚴重的5號舍房發現多具遺體，死者都是遭槍殺或被手榴彈炸死。
厄瓜多監獄系統約有60處設施，可容納2萬9000名受刑人，但其中約3成監獄過度擁擠，僅1500名獄政人員看守3萬8000名被拘留人。
與墨西哥販毒集團有關的囚犯，時常在厄瓜多監獄爆發激烈衝突。
厄瓜多重要港市亞基爾是南美洲將古柯鹼運往北方，尤其是到美國的主要樞紐。
厄瓜多的人權觀察組織表示，2020年有103人死於厄瓜多監獄。
厄瓜多兩座監獄7月發生暴動，導致27人喪命，迫使政府宣布進入緊急狀態。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1100929
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