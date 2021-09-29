大陸駐美國大使館網站29日消息，中國駐美國大使秦剛美東時間28日在慶祝中華人民共和國成立72周年招待會致詞表示，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。要推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。同時向美國運動員們發出誠摯邀請，明年相聚北京。

秦剛表示，當今世界正面臨百年未有之大變局。中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，是和平共存還是衝突對抗，是合作共贏還是零和博弈，事關兩國人民的福祉，也事關世界的未來。

秦剛說，習近平主席不久前同拜登總統通話時指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。中方將按照兩國元首通話的精神，同美方一道，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，推進在廣泛雙邊領域以及氣候變化、疫情防控、經濟復甦等重大國際和地區問題上的協調合作，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

秦剛強調，再過4個月，北京冬奧會和冬帕奧會就將拉開帷幕。誠摯邀請美國運動員，明年相聚北京，共用冰雪盛事。預祝中美兩國運動員再創佳績。