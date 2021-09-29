NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（29）日更新，開放象牙塔3樓以及職業／壺精合成系統更新。同時預告10月10日將開始第一次世界攻城戰。

《天堂2M》今日於官網更新了世界攻城戰內容，預告將於10月6日改版，並於10月10日進行首場世界攻城戰。世界攻城戰是一個超大型戰場，來自每個世界的6個伺服器玩家聚集在一個戰場，爭奪佔領城堡，第一次的世界攻城戰戰場為「亞丁城」，其攻城過程與狄恩城、奇岩城相同，在20分鐘內摧毀外城門，通過內城門進入城堡，佔領王座。贏得世界攻城戰的血盟將可獲得豐富的獎勵。

《天堂2M》亞丁攻城戰即將開放

《天堂2M》今（29）日更新開放象牙塔3樓，擊敗BOSS「司穆艾爾」可獲得包含「大魔法師項鏈」、「瑪蒂之怒」、「埃奎斯斗篷」等等獎勵。

象牙塔3樓

除了象牙塔3樓外，職業／壺精合成系統也進行了更新，針對合成稀有等級以上失敗20次時獲得的獎勵，更新為合成失敗時可獲得提升合成成功率的道具。在職業／壺精合成時，可使用弧光石（刻印）來提升合成的成功機率，弧光石最多可使用10個，成功機率最大可額外提升50%，若累積20個弧光石（刻印）則可直接製作職業／壺精獲取券。

此外，於亞丁城新增皇家技能書商人並可用金幣購買傳說技能書。

武器 ｜等級 ｜技能書名稱

————————————————————————————

單手劍 ｜傳說 ｜戰鬥技術書（皇家精通劍器）（商店）

大劍 ｜傳說 ｜大劍傳術書（皇家精通終極劍）（商店）

二刀流 ｜傳說 ｜二刀流秘傳書（皇家精通雙兵器）（商店）

槍 ｜傳說 ｜槍術書（皇家精通長戟）（商店）

匕首 ｜傳說 ｜暗殺秘笈（皇家精通匕首）（商店）

弓 ｜傳說 ｜弓術教材（皇家精通弓）（商店）

魔珠 ｜傳說 ｜祭司的紀錄（皇家精通魔珠）（商店）

魔杖 ｜傳說 ｜魔道書（皇家精通魔杖）（商店）

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

●【象牙塔的秘密】：9/29維護後～10/13維護前，活動期間內，在克魯瑪高塔、安塔瑞斯洞窟和象牙塔中狩獵，可隨機獲得「象牙塔秘密卷軸（活動）」，蒐集象牙塔秘密卷軸可製作想要的物品。

【象牙塔的秘密】

●【象牙塔賢者的禮物】：9/29維護後～10/6維護前，活動期間內，每天中午12：00可透過郵件領取獎勵，包含「殷海薩恩寵*1000」、「象牙塔秘密卷軸（活動）*5、「象牙塔時間充能石（活動）」。

【象牙塔賢者的禮物】

●【200日前夕慶典：200日的祝福】：10/1～10/3活動期間內，每天晚上21：00登入亞丁世界就可以領取前夜祭紀念品。

【200日前夕慶典：200日的祝福】

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。