朱立倫當選新一屆中國國民黨主席選舉後，國共如何「求同尊異」？大陸方面對國共兩黨下一階段開展交流有何規畫？是否會邀請朱立倫主席訪問大陸，或進行國共兩黨高層會面？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（29日）在例行記者會中並未直接回應，只說在大陸方面願在堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

朱鳳蓮表示，朱立倫當選中國國民黨主席後，中共總書記習近平向其發出賀電，朱立倫先生覆電表示感謝，雙方就在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。

朱鳳蓮表示，陸方注意到，這次中國國民黨主席選舉過程中，朱立倫和其他三位候選人江啟臣、張亞中、卓伯源均就堅持「九二共識」、反對「台獨」、發展兩黨關係和兩岸關係積極表態，表示兩岸同胞同屬中華民族，要捍衛中華史觀、反對「台獨」史觀，必須以兩岸共識盡快重啟兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定。大陸方面對此表示讚賞。

朱鳳蓮表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望中國國民黨與我們一道，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

朱立倫當選中國國民黨主席後，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫覆電時表示，堅持「九二共識」和反對「台獨」，特別強調要「求同尊異」。國共兩黨如何能做到「求同尊異」？

朱鳳蓮表示，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，大陸方面願與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

至於陸委會痛批朱立倫的覆電「迎合中共主張，昧於事實，與台灣民意所違背」，朱鳳蓮駁斥，「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成的，是兩岸協商談判的共同政治基礎。在「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展符合兩岸同胞的共同願望和根本利益，是兩岸的主流民意。

朱鳳蓮指責，民進黨當局上台5年來，歪曲和否認「九二共識」，搞形形色色的謀「獨」活動，嚴重違背台灣民眾的主流願望，嚴重損害台灣民眾的利益福祉。