有別於過去通識課等於營養學分的刻板印象，陽明交大今年設立博雅書苑，推出全新的博雅教育課程，包含爬山、農藝、聽演講、甚至是住宿生活都納入博雅課程。而開學後的演講課馬上就邀請知名作家謝哲青，分享遊歷世界的點點滴滴與國際觀，深獲好評。

陽明交大校長林奇宏上任後推動「一樹百穫」計畫，其中之一便是博雅書苑。在博雅書苑的架構下，規畫「四位一體」的博雅教育中，包含原有各系所的專業教育與實習教育，也納入新的通識教育以及社群教育。學習不再侷限上課教室，讓校園成為一個處處都可以學習的場域。

負責打造校內博雅課程的陽明交大博雅書苑書苑長、同時也是陽明交大共同教育委員會主任委員楊谷洋表示，今年入學的大一新生將適用全新的博雅教育，通識教育必須修滿18學分核心課程及6學分語言課程。

交大校區將宿舍改為「學舍」實施住宿學習導師家族，把宿舍納入社群教育一部份。學生將可在宿舍參加沙龍與家族主題活動，讓宿舍不再只是住宿的地方。而陽明校區則有「烏尖連峰」攀爬奇岩山、唭哩岸山的地景走察課程。

除了一般的教室課程外，陽明校區則有「烏尖連峰」攀爬奇岩山、唭哩岸山的地景走察課程。未來也將規劃陽明有塊田農藝活動、電腦遊戲製作，以及自己規劃性別友善宿舍等課程並朝向抵免學分方向規畫。

楊谷洋說，希望學生除了在大學培養專業的硬實力外，也能在通識與社群教育上培養軟實力，所以博雅教育設計的重點在於走出教室，希望培養學生跨域學習、人際溝通、多元學習及生活知能。

而甫開學就邀請到知名作家謝哲青打頭陣的演講通識課「探索世界：陽明交大人所應具備的國際觀」，成為這一波博雅教育最受學生歡迎的課程。

「探索世界：陽明交大人所應具備的國際觀」是一系列的演講課，謝哲青在演講中以「在這裡，與世界相遇」為題，與同學分享他探索世界的點點滴滴，並將歷史、藝術與生活融合，帶領大家看到不一樣的異國人文風景，讓視野更廣闊。

謝哲青鼓勵學生反思，當把手機與電腦拿掉後，還剩下多少能力來面對世界？他以設計師在面對紐約世貿大樓改建、巴黎聖三一教堂等融入當地傳統與地景設計等例子，鼓勵學生從人的需求出發，將專業與過去經驗相連結，就可以對世界有所貢獻，這就是核心能力。

開設這門課的陽明交大校區國際長陳冠能說，這是第二年開設這門課程，秉持著國際在地化、在地國際化的精神，希望透過演講，一方面透過旅人的視角開拓同學的視野，另一方面則透過本土的國際化範例以及國際化帶來的社會議題，讓同學更加了解自己所處的這塊土地以及台灣與世界之間的關係。