陸禁蓮霧、釋迦 蔡英文民調反升？綠委：民調都是參考值 11:332021/09/29 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國日前宣布自9月20日起禁止台灣釋迦、蓮霧輸入進口，農委會為此宣布將拿出10億補助採購，近日傳出蔡總統民調因中方禁台灣水果的措施而提升。綠委陳亭妃今日表示，這都是參考值，民調有不同漲跌。 陳亭妃指出，民調隨時在變化，蔡總統做為執政黨的領袖，只要把事情做好，讓人民有信心，證明蔡政府是可以給台灣人依靠的，所以要有信心，相信蔡英文，相信民進黨政府，一定可以做到讓人民安心。 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 蘇揆施政報告22秒 藍批神經錯亂！談防疫說台灣是「幸福之地」 提軍購又稱「最危險的地方」 #民調 #蓮霧 #釋迦 #進口 #蔡總統民調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨黨派立委成立CPTPP策進會 擬發函11會員國議長爭取支持 11:072021/09/28 政治 民調出爐 台東縣醫療衛生大幅進步 18:512021/09/28 生活 大陸水果禁令推波 蔡總統民調略升 04:102021/09/29 政治要聞 國民黨為3＋11事件強力杯葛 綠委護航蘇揆 22秒完成報告！立院混戰 民進黨沒收質詢 國民黨罵齷齪 04:102021/09/29 焦點要聞 藍批蔡濫用特別預算 規避公債法限制 04:102021/09/29 焦點要聞 陳時中防疫表現民調曝光 游盈隆：約690萬人不滿疫苗政策 10:162021/09/28 政治 最新民調：總統聲望微提升 與鳳梨、釋迦、蓮霧有關 10:192021/09/28 政治 台中人為何不滿陳柏惟 黃暐瀚揭關鍵：這件事是硬傷 14:232021/09/28 政治 親綠名嘴批評民調後道歉全文曝光 游盈隆不告了 16:332021/09/28 政治 朱立倫力挺藍委杯葛議事 嗆蘇貞昌應下台負責 16:022021/09/28 政治 國民黨癱瘓議事！柯文哲：立院跟馬戲團一樣 10:432021/09/29 政治 政治熱門新聞 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 邱國正為什麼找他將當台語傳譯？ 國防部常次李宗孝背景曝光 - 政治 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 - 政治 2022張亞中選高雄市長？郭正亮聽完脫口一句 - 政治 被宅神翻出昔日立院「衝組」照 郭正亮親自回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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