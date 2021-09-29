中國日前宣布自9月20日起禁止台灣釋迦、蓮霧輸入進口，農委會為此宣布將拿出10億補助採購，近日傳出蔡總統民調因中方禁台灣水果的措施而提升。綠委陳亭妃今日表示，這都是參考值，民調有不同漲跌。

陳亭妃指出，民調隨時在變化，蔡總統做為執政黨的領袖，只要把事情做好，讓人民有信心，證明蔡政府是可以給台灣人依靠的，所以要有信心，相信蔡英文，相信民進黨政府，一定可以做到讓人民安心。