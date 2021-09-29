北部1名10歲小孩玩手機遊戲「絕地求生」，偷偷使用母親信用卡課金，刷付1萬8540元買遊戲點券，母親發現後氣炸，申請退款遭拒，提告要求遊戲商還錢。台北地院台北簡易庭認為，小孩未經家長同意課金，該買賣契約無效，但母親監督懈怠，要自負3成責任，故判遊戲商要還1萬2978元，可上訴。

母親主張，他的小孩年僅10歲，去年12月5日沒經過家長同意，在遊戲絕地求生中消費7筆購買點券，總金額1萬8540元，他同月21日發現，立刻向遊戲商請求退款，但遭拒絕，還告知無法為玩家的疏失承擔責任。

母親說，絕地求生在網路商店中載明分級為17歲以上，卻未設置安全機制，未滿12歲的孩童也很容易取得，實測後創新帳號只要1分鐘，家長請求退款卻困難重重；小孩於本件締約時未滿20歲，屬限制行為能力人，該筆買賣應無效。

遊戲商熱酷科技抗辯，小孩是使用臉書帳號快速申請遊戲帳號，但小孩未滿臉書帳號申請限制的13歲，已有假冒年齡通過系統判定的情況，他們基於與臉書長期合作的互信關係，判定該帳號為正常用戶。

熱酷科技強調，遊戲下載及登入頁面都有明訂遊戲分齡分級規則，需使用者主動同意後才能創建遊戲角色，另消費過程中，相關儲值及驗證機制都是由Google平台進行，欲使用信用卡消費，需提供完整卡號等資訊，並於消費時輸入密碼，機制嚴僅，且Google傳遞給他們的消息均顯示為正常用戶行為，買賣契約應有效。

法官認為，小孩是否以欺瞞手段獲取臉書帳號，與遊戲商並無關係，也與家長有無同意小孩消費無關聯；母親是在發現小孩消費後才接觸到該遊戲，顯然不可能在事前允許課金，而遊戲頁面擬制的規則，只有「提醒」性質，並無法律效果，因此母親主張契約無法有理。

但法官指出，母親沒保管好自身信用卡，也未妥善監督，讓小孩遊玩與其身份不相符合的遊戲，且有機會獲取信用卡訊息，也有過失，應負擔3成責任，因此判遊戲商應返還消費金額7成共1萬2978元。