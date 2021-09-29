法務部廉政署29日上午舉辦「110年模範廉政人員表揚典禮」，公開表揚文化部政風處科長周育生、外交部領事事務局政風主任蔡穎玲10人。其中蔡穎玲在任職勞動部勞動基金運用局政風室主任期間，曾發掘前勞金局組長游迺文炒股貪汙案線索，協助廉政署偵破此案。

今年的模範廉政人員表揚典禮，由法務部政務次長蔡碧仲主持，蔡致詢時勉勵10名得獎人員，堅守崗位，做好廉政工作。

10名受獎人名單如下：

1.文化部政風處科長周育生，因辦理藝文界社會矚目行政調查案，樹立政風公正第三方角色。

2.中油公司政風處工業關係管理監劉雲隆(現任中油公司液化天然氣工程處主辦政風)，推動重大工程採購廉政平台，建構安心工務環境。

3.法務部廉政署專門委員聶文娟(現任財政部中國輸出入銀行政風室主任)，多元整合行銷廉政價值，接軌國際趨勢推動反貪倡廉。

4.法務部廉政署副組長徐裕明，統合專案展現效度及準度，如期如質完成新廳舍整建搬遷。

5.屏東縣政府政風處科長余昌霖，有效遏止貪瀆不法，發揮食安廉政預警功能。

6.高雄市政府政風處科長蔡珮珊，從偏鄉到國際推廣廉潔誠信，找到世界共通生活語言。

7.教育部政風處科長鄭羽琇(現任交通部航港局政風室主任)，積極發掘教育界重大弊案，有效改善校園風氣。

8.勞動部勞動基金運用局政風室主任蔡穎玲(現任外交部領事事務局政風室主任)，去年執行機關員工自律公約查核，發掘前勞金局組長游迺文炒股、貪瀆重大案件。

9.台中市政府政風處專員丁國煒，深入偏鄉突破地域限制，走動式實踐基層廉政工作扎根。

10.衛生福利部政風處科長莊志傳，積極蒐報疫情假訊息，明快處置檢疫爭議，化解紛擾。