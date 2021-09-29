大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

陸禁釋迦蓮霧打壓台？ 國台辦曝「有害生物」照片駁：曾多次提醒源頭管控未獲改善

針對大陸禁止台灣的釋迦和蓮霧進口，農委會表示，紐西蘭也曾禁止台灣荔枝和芒果進口，但出現問題後願意與台灣諮商，大陸卻未曾回應台方訴求，要求大陸解決檢疫問題。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記中會中秀出照片證明，大陸曾經多次通報台灣水果不合格，但台灣卻一直未改善不合格情況。

朱鳳蓮表示，2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。大陸海關總署已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫管道向台方進行了相應通報。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

朱鳳蓮表示，釋迦部分，向台灣方面書面通報了13批釋迦不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

朱鳳蓮表示，蓮霧部分，向台灣方面書面通報了6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方未做任何反饋。事實說明，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

針對農委會痛批大陸方面暫停台灣釋迦和蓮霧是「破壞國際貿易規則」，揚言要就此向世貿組織提告。朱鳳蓮指責，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間的事務是本著一個中國原則處理的內部事務。民進黨當局的有關言論，正是其一貫謀「獨」的政治操作。