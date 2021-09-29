工研院今天在台南綠能科技示範場域舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，副總統賴清德(中)參觀現場化合半導體相關成果。(曹婷婷攝)

工研院今天於沙崙綠能科技示範場域宣布「南方雨林計畫」啟動，未來將整合跨單位研發資源，以化合物半導體當火種，將建置全台首座化合物半導體與應用產業專區，進軍車用化合物半導體供應鏈，打造南台灣化合物半導體及動力電子產業新聚落，朝下一個世代綠能電子應用與布局。

隨著全球進入電動車時代，化合物半導體成為最具戰略價值的技術之一，工研院規畫在南部打造化合物半導體與應用產業，邀集產官學研界共同推動化合物半導體產業，今天在副總統賴清德見證下，由工研院長劉文雄、台南市長黃偉哲簽訂合作備忘錄。

賴清德指出，隨著電動車市場發展，化合物半導體將成兵家必爭之地，中央、地方政府與民間都有一致目標，工研院南方雨林計畫啟動後，將南台灣打造成化合物半導體聚落，結合車用動力電子的化合物半導體，將成為台灣另一個重要產業，帶動台灣整體經濟發展。

工研院長劉文雄說，在南方雨林計畫之下，沙崙將成為以化合物半導體的汽車電子試量產、測試中心，研發則放在六甲院區，由工研院協理兼工研院南分院執行長吳誠文負責推動。

他說，2050淨零碳排趨勢，電動車將是未來2、30年重大改變，台灣最大機會就是用化合物半導體來發展車用電池應用，台灣汽車零組件已經打入全球市場，尤其是南部產業，現在只缺化合物半導體的技術，未來攜手產業，建置全台第一座以電動車應用與化合物半導體動力電子為核心的「化合物半導體與應用產業專區」，推動化合物半導體產業生態系發展。