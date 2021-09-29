大陸《證券時報》29日報導，中共中央紀監委網站連續兩日發布金融系統幹部落馬的消息。工商銀行廣東省分行前黨委委員、副行長陸錦文，銀保監會法規部一級巡視員蔡江婷先後於27、28日被宣布接受調查。其中有個「59歲現象」值得關注。

報導稱，這或許只是個開始。近期，經中共中央批准，十九屆中央第八輪巡視將對人民銀行、銀保監會等25家金融單位黨組織開展常規巡視，一場覆蓋面更廣的巡視將在金融系統拉開。

公開資料顯示，陸錦文1962年12月出生，曾任工商銀行廣東省分行營業部黨委委員、副總經理，黨委副書記、副總經理等職。2017年8月起任工商銀行廣東省分行黨委委員、副行長，2020年12月任工商銀行廣東省分行高級專家。

陸錦文今年59歲，如果不是此次接受調查，明年滿60歲便可「成功上岸」。「59歲現象」在金融系統並不是個例。

今年9月3日，深圳銀保監局二級巡視員江裕棠涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查。江裕棠也是1962年生人，被調查之時也是59歲。《中國紀檢監察報》在評｢59歲現象」時表示，退休前後與貪腐行為的某種關聯性值得注意，破解之策的籠子需越紮越緊。

9月28日，中紀委網站還公布了另一位監管幹部被查的消息。銀保監會法規部一級巡視員蔡江婷因涉嫌嚴重違法，目前正接受內蒙古巴彥淖爾市監委監察調查。

報導強調，退休也不是安全線。今年以來，已有超過20名政策性銀行、國有大行幹部及監管系統官員被調查及處分，其中既有剛退休的幹部，也有退休多年的老幹部。

9月22日，據中央紀委國家監委駐中國農業發展銀行紀檢監察組、山東省紀委監委消息，楊百路受開除黨籍處分，按照規定其退休待遇也被取消；經山東省監委研究，決定將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。在今年3月被調查之時，1955年生的楊百路已經退休多年。今年7月30日，前銀監會副主席蔡鄂生涉嫌嚴重違法違紀被查，其退休時間更是長達8年。

《證券時報》報導，「這向外釋放訊息表示，退休也不意味著進入安全線。」一位金融系統人士說。

在國開行系統，先後有國家開發銀行黨委委員、副行長何興祥，國家開發銀行前運行總監章茂龍，湖北省分行前黨委書記、行長林放，海南省分行前黨委書記、行長徐偉華等人被查。其中，章茂龍也是已退休8年之久。

國有大行裡，中國銀行河南省分行黨委委員、副行長周路，福建省分行黨委委員、副行長林傳偉，農業銀行江蘇省分行前黨委書記、行長高友清，工商銀行河南省分行黨委委員、副行長張有賦，建設銀行內蒙古自治區分行前黨委書記、行長張勤等涉嫌嚴重違紀違法被查。其中，建行內蒙古分行行長張勤今年1月剛剛退休。

股份制銀行裡面，光大銀行南寧分行黨委書記、行長周江濤，中信銀行廣州分行前黨委書記、行長謝宏儒，廣發銀行天津分行前黨委書記、行長趙勇等人涉嫌嚴重違紀違法被查。此外，農商行和省聯社系統也是今年反腐｢重鎮」，多省農信社｢一把手」及班子成員落馬。

從中紀委通報來看，多名落馬幹部涉及信貸違規，與貸款企業「親」、「清」不分，存在利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物等問題。

銀行系統之外，今年落馬的監管官員也不少。9月27日，中央紀委國家監委網站發布文章稱，從近年來查處的案件看，金融腐敗的輻射範圍極為廣泛，涉及監管尋租與共謀、證券內線交易、融資資訊欺詐、信貸交易中利用職務便利索取額外收入、新型利益輸送等。

今年7月被查處的四川銀保監局前黨委委員、副局長李國榮，則是｢靠接管吃接管」的典型。在包商銀行接管組任職以來，李國榮接受私營企業主請托，插手干預被接管銀行機構及關聯銀行機構資金借貸事項，利用職務便利，在被監管金融機構貸款發放或展期、貸款利息減免、債務重組等方面為他人謀取利益。