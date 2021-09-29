大馬女神林明禎擁有32E上圍和細腰、翹臀的不科學曲線，被粉絲封為「真人版娜美」，近日她從香港返台接受隔離，昨(28日)她終於出關，曬出自己穿著白色短上衣現身台北街頭的美照，她一舉手上衣變得更短，雙球形狀更加明顯，也讓粉絲為她捏一把冷汗。

31歲的林明禎外型亮麗，6年多前從家鄉馬來西亞毅然決然決定來台灣發展，從簽約藝人到自立門戶，步步成果得來不易，去年她和唱片公司約滿，本來計畫轉到日本生活，但因疫情決定留在台灣，今年2月她更曬出拿到健保卡的開心照片，樂喊：「我有健保卡了！可以看醫生了」。

林明禎穿短版上衣，一伸手就露出傲人上圍曲線。（圖／翻攝自minchen333 IG）

之前林明禎到香港接下拍電影工作，本月初結束後便返台，並接受隔離檢疫及自主管理，受訪時她表示已經一年多沒回家鄉，過年期間也是自己一個人在台灣過節，在家貼春聯貼到一半便爆哭，接著便打電話回馬來西亞，當晚與家人跨海視訊過年，也算特殊的回憶。

林明禎透露，這回到香港拍的是陳詠燊執導的2022年賀歲片《飯戲攻心》，片中飾演網紅，雖然角色相當貼近她本人，但因要說廣東話台詞，壓力還是很大。昨她發文宣布總共接受了15天隔離和7天自主管理，終於要正式開工開賺，回到台北街頭有點不習慣，「吃飯隔好大，聊天要用喊的，所以不能聊秘密」，粉絲除了歡迎她回來，更「敲碗求巧遇」。

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