美國9月消費者信心降至7個月來低點，同時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例不斷攀升，讓經濟近期展望疑慮加深，相關數據符合第3季經濟成長走緩的預期。

美國經濟評議會（The Conference Board）今天公布調查結果，未來6個月消費者對購屋、採購大件物品的興趣降低，諸如購買汽車、大型家電等。此外，消費者對勞動市場看法也不如之前調查樂觀。

在防疫紓困補助所帶動經濟擴大效應逐漸消退之際，加上高度傳染力的Delta變異株引發新一波疫情，讓美國最近數月的經濟活動降溫；此外，勞力與原料的短缺，也削弱了經濟成長。

經濟評議委員會說，美國9月消費者信心指數降至109.3，低於8月的115.2。這是連續第3個月下滑，指數來到2月以來最低水準。

路透社對經濟學家調查預測，消費者信心指數輕揚至114.5。

華府政治人物為提高聯邦舉債能力的爭執也為經濟投下陰影。財政部長葉倫（Janet Yellen）今天告訴國會議員，除非國會提高聯邦舉債上限，否則政府很有可能在10月18日耗盡資金。

葉倫警告，債務違約將是一場「災難性」事件，恐引發「財政危機與災難」。