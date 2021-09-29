韓國LG電子下周將公佈第3季財報，汽車零組件業績可能下滑，但靠著熱賣的家電商品，財務數字應不會太差。

市場預估，LG第3季合併營收可能會創紀錄達18.3兆韓元，約154億美元），年增8.2%，營業利益估增17%達1.1兆韓元。至於季增率方面，預估營收與營利分別成長7%和28%。

分析師認為，家電產品在第3季財報中，再度扮演財報救火隊角色，預估LG家電部門的營利約6000億韓元。不過，OLED電視雖出貨量增加，但液晶電視面板價格卻下修，LG成本結構可能將有變化。

至於LG汽車零組件業務方面，第3季應該還是繼續虧錢，因為全球汽車製造商仍在想辦法解決晶片短缺所造成的產量問題。還有，美國通用汽車因使用LG Energy Solution的車用電池有火燒車問題產生。8月時，LG也拿出2,346億韓元當作召回費用準備金。

在LG的IT設備業務方面，目前正面臨業務成長停滯現象。因太陽能電池模組競爭激烈，機器人業務雖成長，但整個部門業績表現還是有壓力。

對於第4季分析師則認為，電視與家電需求恐怕不如以往，因此LG第4季業績有可能會低於預期。加上第4季通常是旺季，但液晶電視面板價格下降，零售商庫存量也可能不會增加。