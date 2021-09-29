陸系外資出具最新報告，調降蘋果Macbook明年上半年出貨量預期15％，認為將加劇ABF載板競爭態勢，使載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)今（29）日分別重跌逾4％、6％及7％，表現明顯疲弱。但國內投顧法人則認為砍單機率極低，且對產業影響並不明顯。

天風證券分析師郭明錤認為，受零組件短缺、後疫情時代需求結構改變、及新舊產品轉換等因素影響，蘋果搭配自製處理器的MacBook機種明年上半年出貨量恐砍單約15％，連帶影響獨家供應商欣興，預期欣興將積極爭取非蘋陣營訂單，對南電受影響程度較大。

不過，國內投顧法人認為，驅動ABF載板需求的主動能除了傳統PC/NB需求外，目前更多是來自高階5G、伺服器、AI等高速運算（HPC）高層數與大面積應用。以蘋果每年數百萬台MacBook量體部分自有晶片，對ABF載板整體需求不到5％。

此外，投顧法人指出，就目前ABF載板訂單能見度維持4季、至明年第二～三季而言，更關鍵的因素為產能卡位，需以長單或漲價才能取得額外產能。若僅是新舊產品交替短線砍單讓出產能，爾後新晶片需求恐不易重獲所需載板。

因此，若非長期需求下滑，投顧法人預期出現季節性砍單的機率極低，即使拉貨需求時程有所調整，仍需負責吃下已預訂產能，以利後續新產品持續取得所需載板。即便蘋果出現砍單15％，對整體ABF載板的供需影響亦不明顯。

投顧法人認為，目前欣興及南電ABF載板貢獻比重較高、客戶分布較廣亦較接近，景碩目前對ABF載板布局相對集中於輝達（NVIDIA）及AMD等客戶，對營運實質影響與干擾影響性低，市場短期雜音干擾可逢低承接布局，維持「買進」評等、目標價230元。