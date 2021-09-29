20歲就出道的林依晨，在兩岸戲劇圈屢屢交出漂亮成績單，加上私下個性溫和高EQ又自律，多年來沒有過負面新聞，因此被封為「零負評女神」，2014年成為人妻後，始終積極求子，終於在婚後6年的現在圓夢，證實已有孕，多數人都替她感到開心，事實上這兩年來因為疫情，林依晨跟老公林于超經常分隔兩地，有心人士曾藉機造謠林于超偷吃嫩模，留林依晨在夫家卑微服侍等，讓她罕見親上火線回應謠言護尪，如今推算，她當時已有孕3個月。

林依晨婚後一直抱著當媽的心願，因此在當紅之際選擇停下腳步，3年沒拍戲專心求子，今天(9/29)爆出懷孕好消息，經紀人隨後證實消息，表示林依晨本來就低調，又擔心消息走漏被追拍，會給得來不易的寶寶帶來安全上的影響，因此一直沒有打算說，直到如今確定預產期在10月底，才覺得讓外界知道也沒問題，而她肚裡懷的據悉是女娃。

今年4月，因為林依晨跟老公分隔台美兩地，而突然在網路上瘋傳她的私下早起作息謠言，說林依晨在台灣照顧公婆，4點半起床、6點請安，嘲諷她是「最強媳婦」，在林家地位卑微淪為「婚驢」，還說因為夫妻倆長期分隔兩地，傳林于超偷腥嫩模，種種謠言讓林依晨罕見出面捍衛真相。

林依晨今年4月在微博發表一篇題為「我不卑微，他也不渣」的長文，用6點澄清自己與老公的謠言，首先她沒有清早起床做早餐給公婆，再送公公出門上班，笑稱公公不是農漁業不用那麼早起，全家的早餐也一直都是婆婆做的，她頂多加減幫忙，還因為家人覺得她沒睡飽才黑眼圈，因此她都睡到自然醒。

至於老公帶嫩模回家，林依晨更笑稱不可能，畢竟他們跟公婆同住，根本沒有辦法辦到這件事，且「家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我」，至於美國LA的家裡，唯一的女性是夫妻倆養的母黃金鼠，如今推算時間，林依晨上火線闢謠時，是懷孕3個月的狀態，真是難為她了。