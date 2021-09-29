台北智會民調公布記者會 張亞中、趙少康合體出席

由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今（29）日召開成立記者會，並公布台北市民對兩岸議題的看法調查。

台北智會在今日公布的民調中，對於是否擔心兩岸發生戰爭，有15.7%的台北市民眾表示「非常擔心」；26.8%「有點擔心」；27.9%「不太擔心」；22.3%「完全不擔心」7.2%「不知道／拒答」。

對於是否擔心兩岸發生戰爭，「台北智會」公布台北市民投票結果。（圖／中時新聞網直播畫面）

至於兩岸在10年內會不會發生戰爭，有2.2%的人認為「一定會」；15.4%選擇「可能會」；36.6%覺得「不太會發生」；22.2%認為「一定不會發生」；「不知道／拒答」則有23.5%。

民調也詢問，如果兩岸發生戰爭，會不會抵抗？是否會留在台灣？40.2%的台北市民表示會配合政府全力抵抗；29.0%不抵抗，但會留在台灣；23.9%未表態；另有7.0%選擇不抵抗，離開台灣。

兩岸若發生戰爭，有48.2%台北市民認為大陸會贏；12.7認為台灣會贏；8.4%認為沒有贏家，兩敗俱傷；30.8%不知道、無意見或拒答。此外，有46.3%的人認為若兩岸開戰，美國會出兵；34.1%的人認為美國不會幫助台灣，另19.6%不知道、無意見或拒答。

多數台北市民認為，若兩岸開戰，美國會派兵幫助台灣。（圖／台北智會提供／中時新聞網直播畫面）

至於哪個政黨執政最能確保兩岸不會發生戰爭？36.8%選擇國民黨；13.1%選擇民進黨；3.1%選民眾黨；16.8%認為沒有任何一個政黨可以確保兩岸和平；30.2%不知道、無意見或拒答。

「台北智會」董事長羅智強表示，在1450當道，民進黨壟斷各種資訊管道的今天，我們的聲音、對公共議題的看法，越來越難被真切地傳播出去，因此希望能透過「台北智會」針對不同議題所進行的各項民調，成為一個重要公共議題發聲的平台。