中國國務委員兼外長王毅28日以視訊方式，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）共同主持第11輪中歐高級別戰略對話。博雷利表示，歐方不會與台灣展開官方交往。

新華社報導，針對台灣問題，王毅強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎，「基礎不牢，地動山搖」。博雷利表示，歐方始終奉行一個中國政策，這是歐中關係的重要基礎，歐方不會同台灣展開官方交往。

另據德國之聲報導，博雷利表示，台灣是與歐盟理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但不會承認其國家地位。此前，歐洲議會外交委員會9月1日以壓倒性票數，通過首個「歐盟—台灣政治關係與合作」報告。

報導稱，中歐雙方還就人權問題交換意見。王毅強調，中方願在平等和相互尊重基礎上，與各國開展人權對話與合作，但不接受人權「教師爺」，反對以人權為藉口干涉別國內部事務。博雷利表示，歐方將尊重中國主權，無意借此向中方說教。

此外，王毅表示，雙方要籌備好下階段中歐高層交往，為雙邊關係發展注入新動力。博雷利則表示，歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往。