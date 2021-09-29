陸禁釋迦蓮霧打壓台？ 國台辦曝秀病蟲害照片駁：多次通報仍未改善

大陸海關禁止台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦輸入大陸，引發兩岸互打口水戰。今天（29）日的國台辦記者會上，本報記者追問，「網上曾經有個段子，發言人您的姓名（朱鳳蓮）是兩岸交流，特別是農業領域的密碼。台灣農民很擔心，也很想知道，下一個會被大陸禁止的台灣水果，會是哪個？」國台辦發言人朱鳳蓮表示，問題癥結就在於民進黨當局應切實負起監管責任。

朱鳳蓮表示，希望她的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是像現在這樣，成為台灣農產品差評的代言詞。對於台灣農民有這樣的擔心，大陸方面是理解的。

朱鳳蓮強調，「實際上，大陸的消費者也挺擔心，還會有哪些水果會有蟲子？問題的癥結就在於民進黨當局沒有切實負起監管責任，沒有從源頭上有效降低植物疫情風險，不為台灣農民和兩岸消費者利益著想。」

還有台媒追問，「大陸海關還有沒有就其他台灣水果發函提醒台灣方面注意？」朱鳳蓮表示，是否暫停台灣其他農產品輸入大陸，由主管部門依據大陸相關法律法規和標準決定。

本報記者提問，「大陸海關禁止台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦進口，雙方一直在雞同鴨講。大陸強調，事先通知台灣水果不合格已經好多次了，不了解為什麼台灣都沒改善？台灣則是表示，收到禁令後，數度表達希望和大陸協商，以鳳梨為例就高達9次，但是大陸都已讀不回。對於台灣希望事後和大陸磋商的要求，遲遲未獲大陸同意，請問發言人對此有何評論？大陸方面除了禁止進口，是否考慮透過現有的協議機制尋求解決方案？」

朱鳳蓮表示，從去年到今年，大陸方面多次通報台灣地區輸入大陸多種水果不合格情況，並提醒台灣方面加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。

朱鳳蓮指責，民進黨當局一方面聲稱「坐下來談」，一方面不但不及時採取改進措施，反而把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要措施政治化，藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心的，說明民進黨當局根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。