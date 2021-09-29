由台北市議員羅智強創立的「台北智會」今天發布針對台北市民進行的第一次民調。關於是否擔心兩岸發生戰爭，有42.6％的受訪市民表示擔心，但也有過半數不擔心（50.2％）；如果兩岸發生戰爭，有48.2％認為中國大陸會贏、12.7％認為台灣會贏、8.4％覺得戰爭開打不會有任何一方是贏家；關於兩岸若開戰，美國會否出兵，調查顯示，46.3％覺得美國會出手、34.1％認為不會。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，民調範圍只在台北市民，建議下一次做到全國性調查會比較全面。他也說，台北市也有相當程度代表性，因為台北市民對政治敏感度是全台灣最高的地方，有一些先行指標是從台北市先開始，再逐漸擴散到中南部的。

針對民調內容，吳子嘉指出，在美國戰略模糊基礎不改變的背景下，戰爭的可能性永遠存在，而美國不出兵可能性就非常大，「起碼我個人不相信美軍『一定』會馳援台灣。」

孫文學校校張亞中認為，這幾年來的政治教育與政治宣傳以及在野的國民黨沒能力扭轉主流論述，導致兩岸開戰的可能性逐漸升高。用民調反應台北市民對戰爭的憂慮有參考價值，但兩岸發生會否戰爭不是取決於台北市民，而是取決世界情勢變化。

中廣董事長趙少康表示，看了這份民調，美中一定都是憂喜參半。美國喜的是當全世界都不信任我，台灣人卻還這麼信任我；憂的也是台灣人不要這麼信任我，我老是跟你講要武裝自己，怎麼都想靠我？中國憂的是每天飛機繞台妳也不在乎，但喜的一面是我都這樣做了你還認為我不會打？

羅智強總結指出，從民調來看，台灣民眾對國民黨承擔兩岸和平還是有很大的信心與期待，國民黨不要妄自菲薄。不過台灣民眾處於矛盾心情，大部分人認為跟大陸打會輸，但是對於會不會打、美國會不會出兵又都處於極端樂觀。

本民調委託中時艾普羅進行，有效樣本1074人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。