新竹縣政府欲辦理位在新竹市警光路的縣有地都更，要求32戶警眷居民與占用戶搬遷引發民怨，新竹市多位議員29日與抗議民眾在「警光一村」宿舍前，掛白布條高喊「濫賣祖產、市民好慘、終結縣市分家」，痛訴縣府罔顧居住權，且拒絕溝通與安置，要求緩拆再溝通。

新竹縣政府近期辦理位在新竹市中華路三段與中山路之間的警光路「警光一村」等千餘坪「縣有地」的都市更新，由管理單位新竹縣警察局執行，於6月8日向居民公告辦理28戶合法配住戶與3戶占用戶及1戶職務宿舍的點交收回與搬遷補償作業，9月底前要完成。

公告並表示，28戶合法配住戶每戶可獲15萬元搬遷補償費，3戶占用戶與1戶職務宿舍也要於9月底前完成無償收回點交。

而住戶認為縣府缺乏事前的說明與溝通，拆遷時間緊迫，居民反應不及，未來的安置也未有配套措施，憤而在現場掛出抗議布條，並痛陳縣府罔顧居住權，要求緩拆再溝通。

新竹市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧、劉崇顯與警光一村、南勢里米粉寮居民今天舉行抗議記者會，抗議縣政府無視新竹市民居住權益。

住戶邱先生說，當年他是以積分排序才換得入住資格，他們都理解根據規定，符合續住之資格者，准予續住至「宿舍處理」時為止，但大家百思不得其解，為什麼說趕走就趕走？公家機關就可以粗暴嗎？

市議員陳建名指出，據統計，1982年縣市分家至今，縣府在竹市已售出976筆、總面積達17萬5000平方公尺的縣有地，目前還持有2532筆，共計近250萬平方公尺。

許多縣有地都位在竹市精華地段，他能理解縣府為充足財政而處分縣產，但處分過程手段粗糙，沒有溝通、協調，更遑論安置作為，就直接公告標售或都市更新招商，無視居住正義，實在讓人無法接受。

市議員劉康彥也提到，縣市分家後，彼此對土地使用的邏輯天差地遠，市府考量都市發展，縣府只當成ATM。例如，2019年市府透過都市計畫通盤檢討將16筆公告現值約3.8億的縣有地變更為公園用地，提升市民生活品質，卻引發縣府與縣議會群起反對。理由很簡單，因為3.8億的價值瞬間歸零，新竹縣當然跳腳，但土地使用與民眾的居住品質不應被狹持。

市議員李妍慧則表示，縣府財政困難就「變現」位在竹市的縣有地，像是護城河旁的新竹州圖，所幸被市府指定為文資而留下，但也衍生多年官司爭議，也有因產權複雜擱置處理，導致舊城區發展受限的案例，如中正台、國際影城周邊。舊城區的沒落是民眾心中之痛，但市府因不具土地所有權，多年來無法有效介入或建設，只有透過合併升格根本解決。