網紅「四叉貓」劉宇日前打完第一劑高端疫苗2周後，自費驗抗體，並在臉書公開數字表示打高端產生抗體的數值偏低，引起討論，今天他公布接種高端一個月後二度驗抗體的結果，數字暴增逾25倍，讓他超驚訝。

四叉貓今天在臉書PO出打第一劑高端一個月後，二度自費驗抗體的檢驗結果，與打2周相比，IgG抗體從35.4飆升到907.5，提高了25.6倍，讓他興奮喊「看好了全世界，我只示範一次，在兩周後抗體暴增25倍以上！」

四叉貓打高端一個月後二度驗抗體，IgG抗體從35.4飆升到907.5。(翻攝自四叉貓臉書)

四叉貓表示，他是在8月23日施打第一劑高端，9月7日、施打後15天第一次抽血35.4AU/mL，9月27日、施打後35天第二次抽血907.5AU/mL，預計明天(30日)施打第二劑高端，並表示第二劑打完隔兩周後，他還會再去禾馨抽血驗一次。並指出這次禾馨的檢驗報告格式有改版，會註明施打疫苗品牌，和施打日期以及第幾劑。

對此，網友看到後紛紛留言：「25倍耶，他們還要罰禾馨罰款嗎？ 應該改發獎金了吧」、「結果只是反應比較慢」、「打高端人生邁向高端」、「早就沒人管這部分了，現在換成吵打高端不能出國了」。

日前四叉貓到禾馨驗高端抗體，北市衛生局認定違反《傳染病防治法》一度要開罰禾馨，被外界質疑衛福部為何要禁止民眾驗抗體，之後疫情指揮中心舉行應變會議，決定對民眾自費驗抗體開綠燈，並訂出相關指引。

對於四叉貓驗抗體的作法，台大小兒科感染醫師、指揮中心專家小組委員李秉穎表示，這數字沒有意義，因為解讀疫苗產生的抗體反應要看群體數字，非個體，前台大感染科醫師林氏璧也認為，光驗抗體無法代表疫苗保護力。