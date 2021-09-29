結束了東京奧運的激情之後，台灣菁英運動選手們再度回到訓練、參加各站賽事的行程，包括羽球男單好手周天成在內多位羽球選手正在芬蘭蘇迪曼盃團體賽奮戰且搶進8強，接下來10月中還有BWF世界羽聯巡迴賽超級1000系列的丹麥公開賽登場，目前籤表出爐，世界球后戴資穎仍暫時未征戰國際賽，東奧金牌男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟則預計參戰。

丹麥羽球公開賽將於10月19日開打，此站有9組台灣選手出賽，女單僅有蘇迪曼盃代表隊中的白馭珀參加，首輪對抗俄羅斯柯賽茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），男單一哥周天成繼續參戰，首戰印度選手卡夏普（Parupalli Kashyap），王子維則對上馬來西亞李梓嘉。

男雙組合李洋／王齊麟經過一段時間休息、調整，選擇這一站回歸國際賽場，首輪與大馬吳蔚昇／劉雋程交手；「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯首輪遭遇印尼亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），至於李哲輝／楊博軒將碰上印尼卡南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）。

女雙許雅晴／胡綾芳首場迎戰大會第5種子、泰國組合吉迪特拉恭（Jongkolphan Kititharakul）／芭宗哉（Rawinda Prajongjai）；兩組混雙李哲輝／許雅晴、楊博軒／胡綾芳也會強勢出擊。