立法委員郭國文質詢時表示，振興五倍券即將發行、消費，財政部是否在振興期間針對五倍券消費，統一發票增開發票小獎。財政部長蘇建榮回應，雲端發票可以來考慮看看。

財政部今日到立法院財委會進行業務報告。郭國文關心，根據財政部每年統一發票給獎預算大約百億元，是否有考慮在振興五倍券發行期間，增開發票小獎鼓勵消費。

蘇建榮表示，若五倍券消費取得雲端發票給予特定的發票獎項，可以考慮看看。