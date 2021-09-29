五倍券上路後增開統一發票獎項 財政部：雲端發票可考慮 12:052021/09/29 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 使用振興券期間，雲端發票可能加開小獎。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員郭國文質詢時表示，振興五倍券即將發行、消費，財政部是否在振興期間針對五倍券消費，統一發票增開發票小獎。財政部長蘇建榮回應，雲端發票可以來考慮看看。 財政部今日到立法院財委會進行業務報告。郭國文關心，根據財政部每年統一發票給獎預算大約百億元，是否有考慮在振興五倍券發行期間，增開發票小獎鼓勵消費。 蘇建榮表示，若五倍券消費取得雲端發票給予特定的發票獎項，可以考慮看看。 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 觀察者網》大陸東北限制民用電：是無奈，還是不該（劉程輝） #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #統一發票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸水果禁令推波 蔡總統民調略升 04:102021/09/29 政治要聞 車用晶片吃緊 光陽三陽調產線 04:102021/09/29 財經焦點 764萬人就是要紙本五倍券 國旅券近千萬人搶登記 中籤率越來越低 09:562021/09/28 財經 立委批數位五倍券綁定不准取消違法 經長仍堅持 10:112021/09/29 財經 新華社揭陸大限電原因：經濟復甦強勁煤價大漲 09:352021/09/29 兩岸 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 夢時代周年慶10／7開打 搶攻振興商機最高可換8200優惠券 18:002021/09/28 生活 高雄券紙本振興方案公布！持五倍券消費500換100 還可抽特斯拉 11:112021/09/28 生活 國際咖啡日祭好康 摩斯漢堡、丹堤咖啡買1送1 11:582021/09/29 生活 燦坤x悠遊卡祭台北敬老、愛心卡綁定五倍券享最低1折起優惠 09:332021/09/29 生活 走讀南投探訪歷史古蹟與技藝景點 還有機會得大獎 16:562021/09/28 生活 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 爽爆！威力彩27億被領走了 就是這3人只花800元 - 財經 這2檔爆大殺戮 專家警告：半導體設備景氣觸頂 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 陸限電副作用開始殺了？傳貨櫃運價「3天跌掉3個月漲幅」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。