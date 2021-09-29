澎湖近日爆發多起民眾皮膚紅疹發癢的案例，高雄長庚醫院透過遠距離視訊會診，發現民眾起紅疹的部位大多在頸部、手臂等較無衣物覆蓋處，且紅疹型態屬於點狀丘疹，初步研判是東北風吹拂，導致毛毛蟲身上的小鋼毛在空氣中飄散，與人體接觸後導致皮膚出現紅疹，但確切原因仍待進一步釐清。

高雄長庚皮膚科主治醫師李志宏表示，原先澎湖遠距離視訊門診一診約看10位病患，澎湖爆發多人起紅疹的狀況後，28日一診就看了21位病患，其中15人都是類似紅疹發癢的症狀，有案例是一家5人上周五出門吃飯回家後，就接連發生皮膚紅疹症狀，而家中另位長輩在家並未出門，所以沒有皮膚紅疹的狀況出現。

李志宏表示，民眾集體發生皮膚紅疹的原因可能是昆蟲、禽蹣、花草、或是毛毛蟲等，透過遠距會診的皮膚鏡放大觀看病灶，有類似症狀的患者身上並未發現有小昆蟲、塵蟎等，再加上民眾紅疹的型態大多為點狀丘疹，較不像花草過敏引起整片的紅疹變化，因此研判是因為東北風強盛，以空氣傳播毛毛蟲的小鋼毛，造成民眾皮膚炎。

李志宏指出，該紅疹現象約1至2周就會慢慢恢復，若有癢、痛的症狀，可以利用冰敷方式緩解，若紅疹持續不退甚至有呼吸困難的情況發生，建議民眾盡速到醫院就醫，只要民眾不要抓破紅疹，就不會造成二度感染或留下疤痕。