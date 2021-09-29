雅礱江兩河口水電站大壩鳥瞰。（澎湃新聞）

世界級高土石壩、大陸海拔最高的百萬千瓦級水電站、西南六大水電基地投產的第一個龍頭水庫電站——雅礱江兩河口水電站29日正式投產發電。

大陸澎湃新聞報導，兩河口水電站位於四川省甘孜藏族自治州雅江縣境內，電站礫石土心牆堆石壩壩高295米，是建成發電的世界第二高土石壩。該電站核准投資總額664.57億元（人民幣，下同），總裝機300萬千瓦，電站庫容達108億立方米，具備多年調節性能。電站於2014年10月開工，2015年11月截流並開始圍堰填築，2020年12月開始下閘蓄水，計畫於2023年工程竣工。

雅礱江發源於青藏高原巴顏喀拉山南麓，流經四川省甘孜州、涼山州、攀枝花市，幹流全長1571公里，天然落差3830米，在大陸規畫的十三大水電基地中排名第三。根據大陸國家授權，由國家開發投資集團有限公司（下稱國投集團）和四川省投資集團有限責任公司共同出資，國投集團控股的雅礱江流域水電開發有限公司（下稱雅礱江公司）全面負責雅礱江梯級水電站的建設和管理。

澎湃新聞報導，兩河口水電站年發電量110億千瓦時。其更重要的價值在於，每年可增加雅礱江下游、金沙江下游和長江幹流電站平枯期年發電量約342億千瓦時。建成後每年能減少原煤消耗1330萬噸，減少二氧化碳排放2130萬噸，相當於少建4座年產400萬噸的大型煤礦。平枯期補償效益增加的年發電量是兩河口水電站自身年發電量的三倍。

作為四川省內最大的水庫電站，兩河口水電站的投產將使雅礱江成為大陸調節性能最好的大型河流。電站投產後，與雅礱江幹流已建成的錦屏一級和二灘水電站形成三大聯合調節水庫，總調節庫容達148.4億立方米。

兩河口水電站施工區平均海拔3000米，是大陸水電開發向高海拔寒冷地區發展的標誌性工程，在世界水電建設史上具有里程碑意義。電站建設過程中開創9項世界之最，多項關鍵工程特性指標位居國內外同類型專案前緣。

作為世界級高土石壩，兩河口水電站大壩壩體總填築量4300萬立方米，相當於6個鳥巢體育場的體積。換算成1立方米的正立方體，可繞地球一圈還多。擁有高壩大庫的兩河口水電站投產後，將使雅礱江流域整體開發價值得到極大提升。通過兩河口等水庫的優化調度和水電機組的快速調節，可以將隨機波動的風電、光伏發電調整為平滑、穩定的優質電源。通過流域內已有水電外送通道打捆送出，有效破解風能、太陽能開發和消納難題，進一步帶動和促進雅礱江流域水風光清潔能源協同開發。

澎湃新聞報導，雅礱江公司稱，經過綜合分析和科學論證，該公司確立了｢雅礱江流域水能資源開發四階段戰略」，在雅礱江幹流規畫開發22級水電站，裝機容量約3000萬千瓦。同時，為助力實現大陸｢碳達峰、碳中和」目標，雅礱江公司在水能資源開發的基礎上，提出了流域新能源及抽水蓄能開發｢四階段」戰略。根據大陸國家規畫，雅礱江流域清潔能源基地總規模超8000萬千瓦，其中風電、太陽能發電超4000萬千瓦、抽水蓄能發電超1000萬千瓦。建成後，這將成為世界最大的綠色清潔能源基地之一。該基地已列入國家｢十四五」規畫，是大陸九大清潔能源基地之一。

根據測算，雅礱江梯級電站全部建成後，算上兩河口水電站梯級補償效益增加的電量，雅礱江流域年發電量將達到1500億千瓦時，再加上風電、光電的打捆送出，雅礱江流域清潔能源基地每年可貢獻清潔電能超2200億千瓦時。源源不斷的清潔能源將輸往川渝、華東、華中等長江經濟帶覆蓋地區，為沿長江省市經濟發展提供更多能源保障。

兩河口水庫是國家規畫的長江中下游防洪體系的骨幹水庫。兩河口水電站投產後，雅礱江梯級電站防洪總庫容達45億立方米，在主汛期將充分發揮水庫攔洪削峰的作用，分擔長江防洪壓力，助力長江中下游及川渝河段防洪度汛；在枯水期將增加下泄流量約360立方米／秒，可改善金沙江及長江部分航道的枯水期航運條件，提升長江航道航運的安全性和能力。

建設期間，兩河口水電站投入環保水保費用超16億元。兩河口水電站｢超級水庫」能有效減少下游河道泥沙含量，顯著改善庫區局部小氣候，帶來｢高峽出平湖」的壯美景觀，促進當地生態旅遊業和生態農業發展。水庫的溼地作用能改善水庫周邊局地氣候，促進植物生長，有利於長江上游水土資源保持和生態環境改善，對保護長江上游生態屏障發揮重要作用。