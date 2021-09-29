今天在大聯盟場上紅雀以6：2擊退釀酒人，他們豪奪17連勝繼續驚奇之旅，目前以88勝69敗排在國聯中區第二，已確定晉級季後賽，這場比賽他們派出40歲元老級投手溫萊特(Adam Wainwright)先發，他總計投6局被敲7安僅失2分，挨了1轟，送出4次三振2次保送，最後成功拿下勝投，目前戰績是17勝7敗，自責分率僅3.05。

除「不死鳥」溫萊特有精采演出，這場紅雀打線兇猛，第4局雖先被釀酒人L.烏力亞斯(Luis Urias)擊出2分炮，但在下半局它們馬上還以顏色，外野手卡爾森(Dylan Carlson)敲出陽春炮，接著投手溫萊特擊出犧牲打幫自己拿下分數，追到2：2平手。

接著2到7局完全是紅雀的得分大秀，強打泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)和三壘手阿瑞納多(Nolan Arenado)聯手攻下2分，率隊以4：2超前，本季兩人都有30發以上全壘打，在這17連勝中也頻頻繳出好成績，泰勒歐尼爾近15戰61打數20安打、7支全壘打，貢獻21分打點，打擊率高達.328，無疑是致勝功臣。

第6、7局羅丹(Jose Rondon)和阿瑞納多各轟陽春炮，比數來到6：2，幾乎奠定比賽勝利，釀酒人此戰出四名投手應戰，只有一人沒失分，狀況極佳的伍德洛夫(Brandon Woodruff)投4局被敲7安失2分挨1轟，但自責分率還是維持高水準的.256，最後敗投由第二任投手(Jandel Gustave)吞下。

紅雀打線完全釋放，全場繳出11支安打，先發一到九棒全都有擊出安打，「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)4打數2安打、泰勒歐尼爾4打數2安打跑回1分、阿瑞納多3打數1安打貢獻2分打點，剛獲得國聯單週最佳球員的貝德(Harrison Bader)也有4打數1安打，跑回1分的表現。