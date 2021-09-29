受到美股影響，29日日股在自民黨黨魁大選當日重挫。早盤結束時，日經指數收29,442.14點，跌741.82點或2.46%。東證收2,031.74點，跌50.03點或2.40%。

隔夜美股中，標普500跌2.04%，創5月以來單日最大跌幅，因市場擔心通膨會推升美國借款成本。

日本執政的自民黨，將於29日日本時間下午1點開始投票選出最新領導人，同時，結果也將於當地時間下午2:20公佈。

目前，參選者中呼聲最高的是河野太郎以及岸田文雄。萬一河野當選，市場認為再生能源與數位化相關股票有利，但對電力公司不利。百達資產管理指出，無論是誰當選，經濟政策難免受到影響，29日早盤跌這麼多，日本央行可能會介入。

早盤中，科技股領跌，東京威力科創跌4.83%，大金工業跌4.27%，愛德萬測試也跌4.9%。

由於日本鬆綁緊急狀態實施，旅遊相關族群表現相對優異。航空產業漲1.03%，航運類股也漲0.17%。