中國大陸的「能耗雙控」政策帶來巨大衝擊，但相對反而塑化業可受惠。對此國內具指標性的法人評估報告指出，由於中國煤化工製程產品受到供電、限煤雙重影響，成本大幅提升，台灣乙烯法製程的石化產品因而可望受惠，預期PVC/EVA將迎強勁漲價，其中台塑、台聚、華夏成為最大受惠者。

該法人提出的報告分析，由於中國碳中和、碳達峰政策目標緊迫，因此10月延續限電機率高，會使長江流域經濟重鎮難以達成降能耗目標，高耗電量工業首當其衝，包括9月16日發改委提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》之後，江蘇、廣東大部分企業將以「開二停二」執行。目前影響較嚴重者為位於江蘇的崑山市：當地政府要求企業從26日～30日停產，台商在當地有廠房的公司產業面向已涵蓋被動元件、PCB、組裝代工、電源及零組件廠商。

在PCB產業方面，法人報告中指出，調度產能支援，影響九月營收：江蘇省規畫停電4～5天至九月底，由於多數廠商目前產能利用率接近滿載，雖然規畫由其他廠房支援，推測仍將影響九月份營收表現，PCB廠商已告知客戶停電狀況，客戶了解此部份為PCB廠商無法控制的情況，訂單延後至第四季出貨。

報告中也分析，PC下游公司如微星、技嘉、神基、新普、超眾、雙鴻...等工廠多分佈在江蘇、浙江、廣東等沿海一帶，平均產能約占營收比重近70％，雖然9月昆山、蘇州限電停工4.5日，影響當月產能約10％，但可用其他地區如：台灣、重慶...等工廠因應，影響9月營收應在5％以內，因此影響尚可控，對於10月是否限電的變數，廠商目前已持續增加大陸以外產能來因應。

網通產業方面，法人報告中指出，網通廠中國產能占比約30至70％，而昆山、雖然蘇州實施限電措施確實影響廠區供電，但目前網通廠透過越南產能支援，並以自有發電設備因應，推測9～10月營收衝擊尚不大。

法人報告認為，車用產業受影響的程度較大。包括英利、光寶科、台達電的產能占比分別為100％、65至70％、50至60％，生產狀況將受限電政策影響。另外如正新、貿聯、皇田、智伸科及健和興皆有設廠或營運據點，由於不是用電大戶，且可採取夜間及假日補班生產，暫時影響不大。

至於在水泥及塑化產業方面，有的受影響，但有的反而有利多。法人報告中指出，水泥業受影響的如台泥、南亞，於限電地區設有產能，使生產受到影響，目前台泥、南亞於限電地區產能占比分別為20至25％、5至10％，因限電政策而在9月陸續有局部停產及完全停產狀況，生產狀況將受影響。不過在塑化業方面，法人報告對此分析，台廠乙烯法製程產品可望受惠，PVC／EVA將迎漲價。對此法人報告分析，中國煤化工製程產品受到供電、限煤雙重影響，成本大幅提升，台灣乙烯法製程的石化產品因而可望受惠，預期PVC／EVA將迎強勁漲價，其中台塑、台聚、華夏成為最大受惠者。

NB代工廠方面，法人報告認為，目前廠商已搬遷產能或以發電機因應，因此包括有NB產能位於江蘇地區的仁寶、緯創、和碩均未受影響，而緯創早已陸續搬遷產能去重慶，廣達、英業達NB主要在重慶生產，因此均不受影響。

報告也指出，生技產業裡，僅消費性產品在中國具產能，但影響不大。其中，製藥醫材廠產能大多在台灣，僅消費性產品廠商在中國設廠以因應當地需求。保健食品廠葡萄王、大江，及美容連鎖通路麗豐中國生產基地位於上海，並不受江蘇限電影響；隱形眼鏡廠金可中國生產基地在江蘇丹陽，產能佔比47％，產能在江蘇地區目前僅電費提高，生產尚不受影響。

而在台灣面板廠與相關零組件產能方面，由於以台灣為主，因此報告認為，僅台表科產線位於蘇州地區達整體40％，影響營運較大。至於Server代工廠，該法人報告則分析，廣達、英業達雖在上海生產，但也尚未被限制，且伺服器主機版多轉往台灣生產，至於緯創的伺服器業務在廣東中山廠，尚無影響。