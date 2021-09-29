行政院長蘇貞昌28日於立法院施政報告時，引爆藍綠對抗，媒體問及有一說是朱立倫剛接黨主席，「戰鬥藍已登場」。桃園市長鄭文燦說，要杯葛抗議可以用正常議事手段，阻止報告不是最好的方式。

行政院長蘇貞昌28日進行施政報告時爆發推擠衝突，國民黨團高喊行政院違法失職、高喊蘇貞昌下台，但在民進黨立委保護下，蘇貞昌仍上台施政報告。國民黨主席朱立倫也有提到，蘇貞昌應該不用再上台報告，而是要下台負責。

對此鄭文燦回應，蘇貞昌到立法院進行施政報告，這是關係到國家的正常運作，反對黨要杯葛抗議，有正常議事手段可以進行，阻止報告不是最好的方式。

鄭文燦建議，可透過總質詢理性論辯的方式，指出執政的缺失，這才是反對黨應該做或該扮演的角色，再次呼籲，要回到民主的軌道，國會的運作不需要焦土抗爭，國會的運作有它法定的程序，媒體或者公眾也會根據這樣的標準來監督。