台南地檢署派遣社勞人參與台南市政府環保局溝渠隊協助清溝。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

佳和集團前總裁翁茂鍾易服社會勞動涉造假，但從今年5月至今，台南地檢署陸續派遣8名社勞人參與台南市政府環保局溝渠隊協助清溝，儘管有2人報到第1天即因無法勝任工作內容打退堂鼓，但留下來的6人卻都忍著惡臭，與溝渠隊成員一樣鑽入狹窄水溝裡賣力清除障礙物，吃苦耐勞的程度令人激賞。

陳姓社勞人表示，過去不知道清溝是怎麼一回事，以為就是將水溝裡的汙泥鏟起來而已，豈料還得鑽水溝、打除堵塞水流的硬塊，一開始還真難以適應，但看到其他溝渠隊人員都能做，反問自己為什麼就不能做？經克服心裡障礙後，一切也就不難了。

陳男還說，看到原本因堵塞積水變得髒亂不堪的溝渠，在自己與同伴的共同努力下恢復乾淨樣貌後，那種成就感實在不是筆墨可以形容。

環保局指出，該局於2020年6月成立溝渠隊，連同隊長共有30名專職人力，目前配置11輛沖吸兩用清溝車等器械設備。成軍1年多年來，累計至今年9月，清溝隊已清出1500噸淤積物，排除不利水流的障礙物320處，清淤總長度558公里。

環保局還說，溝渠隊為增進清溝效能，今年向南檢申請「社會勞動代替入監服刑」人力，5月至今檢方陸續派來8人，勞動替代時數從300小時至1200小時不等，僅2人於報到第1天因無法勝任工作內容打退堂鼓，上午完成報到，下午隨即到南檢聲請易科罰金。

至於留下來的6人，各個都吃苦耐勞。溝渠隊長邱源隆表示，他們耐操、耐勞的程度，令人出乎意料之外；在前輩引導下，僅僅2至3天就從不適應到上手，除了清淤泥，連鑽臭水溝、清除堵住水流的硬塊、鋸除深入水溝的樹根等工作，也都得心應手。

邱源隆強調，留下來的社勞人除能確實掌握工作技巧外，工作態度更讓人深受肯定。由於7、8月屢有強降雨，溝渠隊為讓水流順暢，得利用雨勢空檔清溝，社勞人不嫌髒亂，無論鑽入水溝、清除水泥硬塊等苦差樣樣來。中秋連假前社勞人被分派到北區清溝時，連區長李皇興看到他們賣力的身影也十分佩服，還特地送了1箱文旦表示謝意。