南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）及Jisoo（智秀），身為兩大精品代言人的她們，近日受邀飛往法國巴黎參加一年一度的時裝大秀。而Rosé一身性感的透視裝，一踏上紅毯便立即成為眾人矚目的焦點。

隨著BLACKPINK的人氣持續在全球攀升，每位成員的廣告代言也從不間斷，其中Rosé及Jisoo，就分別成為精品Dior與YSL的年度代言人，近日兩人更受邀飛往巴黎參加年度時裝秀，在當地被大批粉絲包圍，兩人的「零修圖」美貌也再度驚艷眾人。

在公開的照片中，Jisoo一件Dior所訂製的馬雅圖騰削肩洋裝與經典小包，大方露出一雙白皙美腿，搭配一頭烏黑秀髮與精緻裝容，整體造型看起來乾淨俐落又不失女人味，Jisoo強大的氣場與氣質讓網友看了忍不住大讚「Jisoo全身散發富家千金的味道」、「美到哭」、「果然驚為天人」、「零修圖照太能打了」、「即使在一群人中Jisoo依然閃閃發光」。

而Rosé則是在YSL時裝周紅毯上維持一貫的帥氣性感，只見她穿著一件黑色的細肩帶洋裝搭配黑色長靴現身；洋裝透視的布料與低胸的設計，使火辣身材若隱若現，但經過鎂光燈一照，纖細小蠻腰與內搭高衩短褲卻立刻現形，加上Rosé冷豔外表搭配迷人的笑容再度電暈一票網友，紛紛留言「這組照片太殺人」、「寶貝玫瑰請玩弄我的感情吧」、「朴彩英的氣場就是不一樣」、「美到炸裂」、「我被電暈了」，引起網友熱烈轉發。