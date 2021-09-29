高雄市長陳其邁趁開議前，拜會民進黨黨團。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁趁開議前，拜會國民黨黨團。（柯宗緯攝）

高市議會第3屆第6次定期大會今（29）日開幕，議長曾麗燕表示，本會期最重要任務審查地方總預算案，希望市府全力以赴，莫讓市民失望，同時期待把五倍券效益留在高雄，幫助因疫情受創的產業。另藍綠黨團關心台積電投資案，陳其邁也表示，還在談，成熟後跟大家報告。

曾麗燕指出，本次定期大會，包括延長會議將召開80天，會期最重要任務是審查地方總預算案，日前市長陳其邁率領市府團隊說明總預算編列情形，111年資本門可供建設經費256.8億元，比去年增加6.1億。

曾麗燕表示，市民想要知道增加有限的6.1億元，能為高雄帶來多少建設，帶來多少福祉，以及兌現多少陳市長的競選承諾？而這也是陳其邁任內編列最後1本預算書，攸關陳市長能否達成2年拚4年目標，希望全力以赴，莫讓市民失望。

曾麗燕強調，議會全體議員會嚴格檢視、監督，希望每位局處首長做好功課，針對新增或有爭議性預算，充分溝通與說明，市府如何用有限預算，帶領高雄走出疫情困境，更是一項嚴格考驗，而疫情當下推動科技產業的腳步不能停頓，議會將不分黨派，成為翻轉產業的助力。

至於中央發行五倍券，曾麗燕表示，各地方政府配合加碼優惠五花八門，期待高雄市政府能脫穎而出，把五倍券效益留在高雄，並希望透過高雄券的應用模式，協助受疫情影響的小商家，幫助最需要幫助產業。

陳其邁指出，今天是新會期的開議，在後疫情時期，有很多包括在經濟發展，還有整體招商促進產業發展的相關預算，都編列在今年預算，希望在振興經濟政策、措施獲議會支持，大家一起來拚經濟。

陳其邁表示，特別感謝議會，對於高雄券預算或是在活動上給予的支持，希望藉由短期刺激經濟方案，讓這些受困餐飲百貨旅宿，還有商圈夜市等等，都能獲得及時雨。

「我們開門做生意，振興經濟就不怕客人來，也不怕在高雄花費」陳其邁也強調，會視實際的狀況再來調整預算的規模，不管是擴張型的財政政策，或者是公共投資及刺激消費這3大手段，全面到位來幫助高雄在疫後經濟能夠快速來復原。

陳其邁今拜會正副議長、國民兩黨及無黨籍黨團，國民黨團總召童燕珍提到，台積電來高雄投資案，講了好多年了，希望高雄市府準備好，不要到時候變泡沫，讓市民又落空，畢竟台積電可增加非常多的就業機會，希望市長極力促成。

高市議會民進黨總召鄭光峰也認為，高雄出生人口往下，變成「生不如死」，出生率比死亡率少，若產業又不進來，恐影響人口，這時台積電若來高雄，對高雄而言非常重要，但另方面也憂心房價過高，呼籲市府要重視居住正義。

針對台積電來不來？陳其邁表示，「投資的事情由廠商宣布，不是我們這麼來公布」，但會將場地整理好，而大廠會選擇高雄投資，主要是看中城市機能，有捷運、高鐵，另外高雄水電方面供應無虞，也會與學校合作育才，同時開發社宅。

高市副市長林欽榮補充，市府目前找了18個基地，要蓋社會住宅，地點包括亞灣、左營、楠梓等，目標5至6年內提供4到5萬戶社宅。