宜蘭縣連續68天無本土確診案，縣府今天（29）日舉行防疫記者會，指第一劑疫苗涵蓋率達51.9％，超過一半的縣民接受疫苗注射，疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口的62.1％，長者施打第二劑AZ、莫德納疫苗縣府正在製作通知單，將待中央通知後盡速為長者施打。

宜蘭縣衛生局表示，宜蘭縣65歲以上長者一律由縣政府造冊，並通知施打第二劑，75歲以上在7月2日前施打第一劑AZ疫苗的長者，以及70歲以上在7月16日前施打第一劑莫德納疫苗的長者，衛生局已分別發放通知。

65歲以上至74歲在7月22日前打過第一劑AZ疫苗的長者，縣府已接到中央可施打第二劑的通知，目前正在製作通知單，將於近日發放，請民眾依排定的時間、地點進行接種。另外，65至69歲打過第一劑莫德納的長者，中央也在準備中，待縣府接到通知後，便會安排第二劑施打作業。

衛生局表示，針對65歲以下要施打第二劑的縣民，仍請民眾至預約平台進行預約；考量下一波將接種第二劑的50至64歲縣民，多半在上班，衛生局會安排平日及假日的接種時段、地點，待中央開放預約時，提供民眾最便利的服務。

縣長林姿妙表示，整個疫情雖逐漸趨緩，第一劑疫苗接種率超過50％、劑次人口涵蓋率超過60％，但即使打過兩劑疫苗，若沒有做好防護，還是有感染的可能，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍是最重要的防疫作法，才能讓我們更安全、更安心。