國內在疫苗施打覆蓋率逐步提升的狀況下，疫情有趨緩的跡象，有助於房市信心回溫，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，隨著購屋需求增溫，七大都會區房價都呈現上漲趨勢，以近一年的房價來觀察，自2020年第三季至2021年第三季各季的房價變動來計算年度累積漲幅，可以發現除了雙北市外，其餘五大都會區年度累計漲幅均超過一成，而新竹、台南年度累積漲幅逾二成最多，顯見近一年國內房價漲勢明顯。

消費者認為何時是最佳購屋時機呢？永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現29％消費者認為2021下半年就是購屋好時機，而有24％消費者則是認為2022上半年，兩者合計已有53％，顯示在低利率、寬鬆貨幣政策的大環境不變下，部分消費者認為從現在開始就可以進場購屋，而另一方面也有消費者認為疫苗施打涵蓋率持續增加的狀況下，將可獲得更多的保護，疫情將更穩定受控，2022上半年正是最佳購屋時機。

疫情趨緩但並未消失，在遠距教學、居家辦公等防疫新生活模式下，消費者對於居住空間的需求也跟著改變，永慶房屋調查發現，29％消費者認為居住空間太小，想換屋，逾四成消費者希望增加玄關、落塵空間。

永慶房屋針對消費者對於目前居住空間的滿意度做調查，有71％的消費者認為居住空間充足，29％消費者認為居住空間太小，想換屋，陳賜傑分析，消費者在防疫生活下，遠距或居家辦公需求增加，開始反思自己的居住空間規劃，雖大部分的消費者滿意目前的居住空間，但也有近三成的消費者對於居住空間重新定位，而增加了換屋需求。

若防疫生活成為常態，消費者會希望增加哪些住宅空間呢？根據調查結果顯示，逾四成消費者希望增加玄關、落塵空間，陳賜傑指出，國內消費者普遍都遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手，讓防疫已成為生活的一部分，因此，對於居住空間就會希望有能阻絕病毒的空間，在玄關、落塵空間先做好消毒措施，成為隔絕病毒的第一道防線與屏障，讓居家生活更安心、更安全，也實屬合理。