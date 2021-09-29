南韓女團TWICE出道近6年紅遍亞洲，擁有超高人氣的成員周子瑜，絕世美貌獲得國際認證，子瑜日前為時尚雜誌《L'Officiel》馬來西亞及新加坡版拍攝封面照，TWICE官方也曝光絕美成品，子瑜的美照再度引發話題，小露性感的路線更是讓粉絲瘋狂。

子瑜成為時尚雜誌《L'Officiel》的10月封面人物，只見她換上冬裝，身穿藍色洋裝，搭配保暖的長版獵人外套，還穿著藍色絲襪和紅色長襪，一頭褐色長髮也被紮起，戴上藍色髮箍和珍珠項鍊，子瑜的臉上畫著精緻妝容，看起來甜美無辜，儘管全身包緊緊，卻還是粉絲一秒戀愛。

子瑜為雜誌擔任封面人物。（圖/翻攝自JYPETWICE推特）

子瑜露出香肩，一雙大眼電翻粉絲。(圖/翻攝自lofficielmy推特)

另一張照片，子瑜身穿緊身無袖洋裝，針織材質顯出她前凸後翹的好身材，深棕色毛皮大衣從肩上滑落，露出她性感白皙的美肩，凌亂的長髮披散在胸前，子瑜的大眼對著鏡頭狂放電，頓時電翻大票網友，讓他們忍不住直呼，「這個身材這個臉就應該多拍雜誌多上鏡」、「造型好好看啊」。

還有網友開玩笑表示：「子瑜的身材和臉蛋都是需要買高額保險的程度呢，完美本身就是周子瑜吧」，事實上，子瑜前陣子才傳出遭公司邊緣，TWICE成員為任天堂Switch拍廣告，子瑜的鏡頭卻少得可憐，引起粉絲公憤，「為什麼又邊緣化周子瑜」。