大陸限電政策風波延燒，市場擔心新冠肺炎疫情及大陸限電政策風波是否會影響廈門生產，對此，主要生產廠區也位於廈門的玉晶光（3406）表示，目前未受影響，第三季營收力拼創高的目標也沒改變。

玉晶光指出，廈門疫情主要影響區域在同安區，而玉晶廈門廠主要廠區則位於湖里區以及集美區，目前生產一切正常，另外玉晶光在廈門屬高質量、高科技及高附加價值的三高企業，當地政府會優先考量企業的需求，以利當地的整體發展，目前也未受限電政策影響。