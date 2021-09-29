大陸限電政策延燒廈門 玉晶光：目前未受限電影響 12:262021/09/29 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸限電政策風波延燒，市場擔心新冠肺炎疫情及大陸限電政策風波是否會影響廈門生產，對此，主要生產廠區也位於廈門的玉晶光（3406）表示，目前未受影響，第三季營收力拼創高的目標也沒改變。 玉晶光指出，廈門疫情主要影響區域在同安區，而玉晶廈門廠主要廠區則位於湖里區以及集美區，目前生產一切正常，另外玉晶光在廈門屬高質量、高科技及高附加價值的三高企業，當地政府會優先考量企業的需求，以利當地的整體發展，目前也未受限電政策影響。 新華社揭陸大限電原因：經濟復甦強勁煤價大漲 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 #玉晶光 #廈門 #大陸限電 #生產 #未受 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 限電風暴下... 高盛：Q3大陸GDP季增零 04:102021/09/29 財經要聞 用電吃緊！陸廣州、深圳十一國慶燈光秀省了 景觀照明也縮時 09:532021/09/29 兩岸 《熱門族群》陸限電轉單＋綠能題材 華夏、亞聚瘋漲 10:192021/09/29 財經 北京冬奧治污 河鋼宣鋼高爐明全停產 04:102021/09/29 全球財經 觀察者網》大陸東北限制民用電：是無奈，還是不該（劉程輝） 08:082021/09/29 海納百川 《通信網路》回應工會抗爭 中華電：加薪是共同期待 09:112021/09/29 財經 美股全面下殺 台股早盤摜破萬七關卡 09:252021/09/29 財經 外資解讀：台廠短期有驚無險 04:102021/09/29 財經要聞 《晨間解盤》多頭縮手觀望 次產業先拚回穩(倫元投顧提供) 07:462021/09/29 財經 發改委：進一步加大對發電供熱煤炭運輸的支持力度 10:572021/09/29 財經 頂級美妝迎戰周慶下殺54折起 04:102021/09/29 時尚消費 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 爽爆！威力彩27億被領走了 就是這3人只花800元 - 財經 這2檔爆大殺戮 專家警告：半導體設備景氣觸頂 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 恒大36億利息還沒付 北京先出手救人？外媒爆：國企將收購資產 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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