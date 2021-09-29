大陸男星黃曉明最近因為一張鼻子插吸氧管的照片，被外界擔憂健康狀況，後來他透露人在高海拔地區產生高原反應，目前已無大礙，讓粉絲鬆一口氣。最近，有幸運的大陸網友在餐廳偶遇黃曉明，本人不但斯文帥氣，還掏腰包送粉絲一道菜，相當大方。

該名網友日前在社群平台分享在餐廳遇到黃曉明的照片，畫面中，黃曉明身穿黑色西裝，將身材修飾的更為纖細，五官精緻立體，皮膚光滑緊緻，幾乎找不到什麼瑕疵，即便照片畫素偏低，看起來還是很帥氣，完全沒有43歲的樣子。

黃曉明的無P圖狀態很好，還掏腰包幫客人加菜。（圖／微博）

網友表示，黃曉明對待大家很溫柔、和善，看到粉絲向他揮手打招呼，還會給予熱情的回應，甚至粉絲要求合照也是有求必應，沒有大明星的架子，最可貴的是，黃曉明大手筆送了每桌客人各一道菜，溫暖的舉動超級圈粉，讓其他網友羨慕不已。

黃曉明寵愛粉絲已不是第一次，今年6月他現身上海機場，剛好被粉絲發現蹤跡，黃曉明不但沒露出不耐煩的神情，反而送簽名照當禮物，還提醒粉絲不要再買昂貴的禮物給他，如果真的想要送禮物，可以改送親手製作的小禮，這段過程被拍下來PO網，讓外界更敬佩黃曉明的精神，覺得其他偶像應該要向他學習，消滅不良追星的歪風。